Droht auch in Halle eine Welle von abgesagten Veranstaltungen?

Halle (Saale)/MZ - Im Turmgraben an der Moritzburg sollte am Donnerstagabend die Dortmunder Rockband Drens auftreten, doch das Konzert wurde abgesagt. Die Gründe, über die die Band sich wenige Tage zuvor ausführlich über ihren Instagram-Kanal äußerte, lassen aufhorchen: So seien für das Konzert in Halle und für weitere Termine ihrer Tour viel zu wenig Karten vorab verkauft worden. Auf spontane Besucher, die an der Abendkasse noch Eintritt zahlen, wollte die Band sich nicht verlassen.