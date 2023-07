Halle (Saale)/MZ - Das Polizeirevier Halle ermittelt derzeit gegen vier weibliche und einen männlichen unbekannten Täter nach einem Diebstahl in einem Drogeriegeschäft. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zur Identifizierung der Verdächtigen.

Diese drei Frauen sind verdächtig, in Halle in einer Drogerie Waren gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Am 12. August 2022 gegen 14.33 Uhr ereignete sich der Diebstahl laut Polizei in einem Drogeriegeschäft in der Neustädter Passage in Halle. Die unbekannten Täterinnen und der unbekannte Täter agierten gemeinschaftlich und entwendeten Hygiene- und Mode-Drogerieartikel im Gesamtwert von 231,59 Euro.

Dieser Mann soll an dem Diebstahl in einer Drogerie in Halle beteiligt gewesen sein. (Foto: Polizei)

Im Zuge der Ermittlungen wurden Bilder der Videoüberwachung des Drogeriegeschäfts gesichert. Zur weiteren Unterstützung der Fahndung hat das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung der Überwachungsfotos per Beschluss angeordnet. (Eine der Tatverdächtigen ist ein Kind oder eine Heranwachsende. Deswegen zeigen wir ihr Bild nicht. / Anm. d. Red.)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und appelliert an Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Identität oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter geben können.

Wenn Sie Hinweise haben, werden Sie gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.