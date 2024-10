Justizvollzug Sachsen-Anhalt Drogensumpf im Jugendknast: Wie kommen die gefährlichen Drogen in das Gefängnis nach Raßnitz?

In der Jugendanstalt Raßnitz sollen sich medizinische Notfälle häufen, weil die Insassen verbotene Substanzen konsumieren. Um was für neuen „Stoff“ es sich handelt und wie die Drogen in das Gefängnis kommen.