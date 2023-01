Drogen im Gebäck: Wie gelangte der Cannabis-Kuchen in ein Ladengeschäft Am Gastronom?

Drei Mitarbeiter eines Geschäfts in Halle-Neustadt mussten nach dem verzehr von Kuchen mit THC-Wirkstoff medizinisch im Krankenhaus behandelt werden.

In einem Geschäft Am Gastronom hat sich der Vorfall abgespielt.

Halle (Saale)/MZ - Große Aufregung herrschte am Freitagabend Am Gastronom in Halle-Neustadt. Mehrere Rettungswagen mussten anrücken, um Mitarbeiter eines angrenzenden Geschäfts medizinisch zu behandeln.