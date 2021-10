Drogen, Geld und Münzen: Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung in Halle

Fund bei Wohnungsdurchsuchung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Innenstadt von Halle sind am Montag etwa ein Kilogramm Marihuana, Bargeld, Münzen und weitere Beweismittel gefunden wurden. Wie die Polizei erst am Dienstagnachmittag mitteilte, hatten allein Bargeld und Münzen einen Gesamtwert von etwa 250.000 Euro.

Ein 43 Jahre alter Hallenser wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat einen Haftantrag gestellt. Der festgenommene Mann wurde zur Untersuchungshafin die Justizvollzugsanstalt gebracht.