Drogen, Bargeld, Festnahmen: Razzia in Halles Innenstadt

Halle (Saale)/MZ - Nach der Razzia am Dienstagabend in Halles Drogenszene liegen erste Ergebnisse vor. Wie Polizeisprecher Thomas Müller der MZ sagte, wurden zehn Objekte durchsucht, acht Wohnungen sowie eine Spielothek und eine Tanzbar am Riebeckplatz. Die Wohnungen befinden sich zumeist der Innenstadt. Einsatzkräfte der Polizei stellten vier Kilogramm Cannabis, Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich sowie weitere Kleinstmengen an Drogen sicher. Die Ermittlungen richten sich gegen acht Beschuldigte. Zwei Männer, 40 und 44 Jahre alt, wurden festgenommen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie U-Haft für die Beschuldigten beantragt.