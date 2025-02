Die dritte neue Straßenbahn ist in Halle eingetroffen – an der Ostsee ist es die erste.

Dritte neue Straßenbahn in Halle - Rostocks Tina kommt in Blau daher

Halle (Saale)/Rostock/MZ. - Die Panoramafenster haben sie gemeinsam, viele technische Details und den Hersteller Stadler sowieso. Doch ansonsten unterscheiden sich die Rostocker Straßenbahnen mit „Total integriertem Niederflurantrieb“ – daher die Bezeichnung Tina – nicht nur durch die blaue Farbe von den halleschen. Während in Halle in der Nacht zu Freitag gerade die dritte Tina eingetroffen ist, konnte an der Ostsee jetzt die erste Bahn in Empfang genommen werden.