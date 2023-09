Das Polizeirevier Halle ermittelt nach einem Diebstahl gegen einen unbekannten Mann. Der mutmaßliche Täter soll in einer Drogerie in Halle Waren im Wert von mehr als 800 Euro gestohlen haben.

Halle (Saale)/MZ - Ein bisher unbekannter Täter hat am 23. Januar dieses Jahres gegen 12.09 Uhr in einer Drogerie in der Leipziger Straße in Halle verschiedene Artikel in einem Gesamtwert von 830,82 Euro gestohlen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte nach Angaben der Polizei ein Bild der Videoüberwachung der Drogerie gesichert werden.

Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung des Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Dieser Mann soll in einer Drogerie in Halle groß zugeschlagen haben. (Foto: Polizei)

Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.