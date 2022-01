Drei Viertel aller Hallenser sind durchgeimpft

Halle/MZ - In Halle sind am Mittwoch laut Angaben der Stadt 2.992 Personen geimpft worden. Damit liegt die Quote bei den Zweitimpfungen nunmehr bei 74,4 Prozent. Somit sind knapp Dreiviertel aller Hallenser durchgeimpft. Die empfohlene dritte Impfung gegen das Coronavirus, den Booster, haben sich nunmehr 41,6 Prozent der Einwohner verabreichen lassen.

Auch am Feiertag bietet die Stadt Impfungen ohne Termin im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße (bis 16 Uhr) sowie in der Burgstraße (von 16 bis 19 Uhr) an.

Indes meldete die Stadt am Donnerstag 147 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken auf 326,77 Fälle. Neu infiziert haben sich 70 Frauen und 77 Männer, die meisten Neuinfektionen gab es in der Altersklasse der 30 -bis 49-Jährigen (40).

Laut Angaben der Verwaltung ist eine weitere Person mit einer Corona-Infektion gestorben.