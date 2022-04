Drei Verletzte bei Abschlussfete der Sekundarschulen auf der Ziegelwiese in Halle

Halle (Saale)/MZ - Bis zu 450 Jugendliche haben in der Nacht zum Samstag auf der Ziegelwiese in Halle ihren letzten Schultag gefeiert. Nach Polizeiangaben kam es während der Fete zu drei Schlägereien mit fünf Verletzten. Drei von ihnen mussten medizinisch versorgt werden. Zudem stellten Einsatzkäfte der Polizei einen 13-Jährigen fest, der offenbar eine Waffe am Hosenbund trug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte, die täuschend echt aussah. Die Polizisten zogen sie sicherheitshalber ein und übergaben den Jungen der Polizei. Die Feier dauerte bis in die frühen Morgenstunden.