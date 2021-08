Drei junge Männer bei Schlägerei auf Universitätsplatz mit Messer verletzt

Partystimmung auf dem Uniplatz in Halle. Das Areal am Löwengebäude ist ein beliebter Treff von Jugendgruppen geworden.

Halle (Saale)/MZ/dsk - Auf dem Universitätsplatz in Halle haben sich mehrere Personen am Samstag gegen 1.20 Uhr eine Schlägerei und Messerstecherei geliefert. Dabei wurden zwei junge Männer - 17 und 20 Jahre alt - so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, sollen sich die angetroffenen Personen auch sehr aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben. Unter anderem warfen sie Flaschen auf die Polizisten. Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei vor Ort den mutmaßlichen Messerstecher aufgreifen. Er war leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Vor Ort wurde der Polizei zudem ein räuberischer Diebstahl mitgeteilt. Geschädigt ist eine 22-jährige Frau. Ihr wurden Kopfhören gestohlen. Als sie diese wiederhaben wollte, schlug man auf sie ein. Die Tatverdächtigen verließen den Ort, kamen wenig später wieder zurück. Es handelt sich hier um zwei männliche Personen im Alter von 16 und 19 Jahren. Die entwendeten Kopfhörer konnte man bei Ihnen nicht auffinden.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Wieviel Personen insgesamt an den Tätlichkeiten beteiligt waren, kann derzeit nicht gesagt werden.