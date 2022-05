Drei Jahre nach der Zwangsräumung: Was wird nun aus der „Hasi“ in Halle?

Warum es auf dem einst so umstrittenen Gelände an der Hafenstraße trotz großer Pläne seit Jahren nicht mehr vorangeht.

Halle (Saale)/MZ - „Betreten der Baustelle verboten“ - das Schild ist gut zu erkennen, mittig am Zaun vor dem ehemaligen „Hasi“-Gelände. Aber gebaut wird auf dem Grundstück schon lange nicht mehr. Um das denkmalgeschützte Haus und das mehrere hundert Quadratmeter große Grundstück an der Hafenstraße ist es still geworden. Die hochtrabenden Pläne der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG), dort ein neues Wohngebiet zu entwickeln, scheinen im Sande verlaufen zu sein.