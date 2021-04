Drei Frauen auf der Tour der Herzen

Halle (Saale) - Wenn jemand über die Bedeutung der Arbeit von Kinderhospizen Bescheid weiß, dann sie: Daniela Kurzke ist Ärztin, Annette Quittenbaum Krankenschwester und Susanne Mund Rettungssanitäterin. Alle drei sind nicht nur durch ihre Berufe besonders mit der Thematik vertraut, sondern sie engagieren sich seit vielen Jahren auch im Verein „Run4Kids Sömmerda“, der sich für Jugendarbeit, aber auch für schwerkranke Kinder und deren Familien in ihrer Region stark macht.

Mit einer besonderen Aktion nun haben die drei Frauen auf die Arbeit, die Kinder- und Jugendhospize nicht nur in Thüringen leisten, aufmerksam gemacht: Am Ostermontag sind die 48-jährige Ärztin, die 37-jährige Krankenschwester und die gleichaltrige Rettungssanitäterin vom Kinder- und Jugendhospiz Tambach-Dietharz aus zu ihrer „Tour der Herzen“ aufgebrochen. Mit dem Fahrrad ging es bei Wind und Wetter über mehr als 750 Kilometer quer durch Mitteldeutschland, um auf die Wichtigkeit der Kinderhospizarbeit hinzuweisen.

Station an Kinder- und Jugendhospiz in Halle

„Gerade jetzt, während der anhaltenden Corona-Pandemie, haben es soziale Einrichtungen und Vereine wie die ambulanten Kinder- und Jugendhospize noch schwerer, als es ihre Arbeit für und mit Familien schwerkranker Kinder ohnehin ist“, erklärt Ärztin Daniela Kurzke, die zusammen mit ihren Mitfahrerinnen auf der letzten Etappe der Tour auch in Halle Station gemacht hat. Hier, direkt vor dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in der Kleinen Ulrichstraße, wurden sie von Hospizleiterin Bettina Werneburg herzlich empfangen.

Zuvor war das Power-Trio, das von „Run4Kids“-Vereinschef Daniel Voigt in einem kleinen „Mannschaftsbus“ begleitet wurde und pro Tag zwischen 95 und 120, an einem Tag sogar 145 Kilometer zurückgelegt hat, vom Kinderhospiz Berliner Herz in der Hauptstadt gestartet und innerhalb von zwei Tagen nach Halle geradelt. Bei ihrer Ankunft in der Saalestadt hatten die Fahrerinnen über 650 Kilometer hinter sich. „Wettermäßig war auf der Tour alles dabei“, so Krankenschwester Annette Quittenbaum. Für alle drei sei es eine große körperliche Herausforderung gewesen.

„Für die Tour haben wir zuvor hart trainiert“

„Für die Tour haben wir zuvor hart trainiert“, so Rettungssanitäterin Susanne Mund. Schließlich könne man nicht einfach losradeln, da brauche es Vorbereitung. Dem Trio sei unterwegs viel Sympathie entgegengebracht worden. Oft seien sie ins Gespräch gekommen und hätten ihr Anliegen vielen Menschen nahe bringen können. So „ganz nebenbei“ haben die drei Bikerinnen auf ihrer Tour auch noch Geld für die Hospizarbeit gesammelt. Wie viel, müssen sie nun nach ihrer Ankunft in Sömmerda erst einmal durchzählen. (mz/Katja Pausch)

Mehr Infos zur Hospizarbeit auf ambulantes-kinderhospiz-halle.de