Drei Brände in einer Nacht: Polizei prüft Zusammenhang zwischen Feuern in Halles Innenstadt

Halle (Saale)/MZ - Samstagnacht gegen 0.20 Uhr ist in der in der Willy-Brandt-Straße in Halle die Plane eines abgestellten Lkw in Flammen aufgegangen. Laut der Polizei griff das Feuer auf eine angrenzende Hecke über. Ein Zeuge löschte das Feuer am Lkw, sodass lediglich die rechte Seite der Plane beschädigt wurde, so die Beamten.

Die eintreffende Feuerwehr löschte schließlich die brennende Hecke. Gegen 0.40 Uhr brannten dann drei Müllcontainer am Riebeckplatz. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr wurde ein Container komplett zerstört, die anderen beiden beschädigt. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Brandorten Spuren und prüft einen möglichen Zusammenhang.