Nachdem es am Freitag in Halle-Neustadt bereits einen Brand gegeben hat, gab es am Samstag erneut zwei Brände.

Drei Brände in 24 Stunden und 100.000 Euro Schaden: Feuerteufel in Halle-Neustadt unterwegs?

Halle (Saale)/MZ - Erneut hat es in Halle-Neustadt zwei Brände gegeben. Gegen 14 Uhr gingen in einem Mehrfamilienhaus in der Muldestraße Kinderwagen in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ohne das größerer Sachschaden entstanden ist.