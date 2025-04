Autobrände in Halle (Saale) Drei Autos brennen in Halle-Neustadt – Verdacht auf Brandstiftung

In der Nacht zum Dienstag sind in Halle-Neustadt mehrere Autos in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Was wir bisher bekannt ist.