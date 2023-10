Halles Feuerwehr hat am Mittwochabend bei einem Feuer in der südlichen Innenstadt mehrere Personen vor den Flammen gerettet.

Dramatische Rettung in Halle: Menschen über Drehleiter in Sicherheit gebracht

Wohnungsbrand in der Streiberstraße: Flammen und Rauch schlagen aus den oberen Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der südlichen Innenstadt Halles. Die Feuerwehr rettete Menschen mit einer Drehleiter.

Halle (Saale)/MZ - Dramatische Rettungsaktion bei einem Wohnungsbrand im halleschen Süden: In der Streiberstraße stand am Mittwochabend gegen 20 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen.

Einsatzleiter Jan Schweinert: „Rettung mit Drehleiter in letzter Minute“

Zwei Personen sind laut Feuerwehr-Einsatzleiter Jan Schweinert buchstäblich in letzter Minute per Drehleiter vor dem Feuer, das am Abend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, gerettet worden.

Dramatische Rettungsaktion der Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in der Streiberstraße. Hier wird ein Mensch in letzter Minute vor den Flammen gerettet. Foto: Marvin Matzulla

Polizeisprecher Michael Ripke bestätigte auf MZ-Nachfrage die Evakuierung von insgesamt zwölf Personen, vier davon verletzt. Zwei Personen mussten von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.

HAVAG bringt Bus zur Einsatzstelle um die Bewohner warm unterzubringen

Die Havag stellte kurzfristig einen Bus zur Evakuierung und Unterbringung der betroffenen Bewohner zur Verfügung.

Zwei Menschen wurden buchstäblich in letzter Not mit einer Drehleiter vor den Flammen gerettet. Foto: Marvin Matzulla

Im Einsatz waren die hallesche Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug der Südwache und Kräften der Neustädter Wache sowie freiwillige Einsatzkräfte der Feuerwehr Büschdorf.

Zur Ursache des Wohnungsbrandes in voller Ausdehnung gibt es noch keine Erkenntnisse. Neben der Brandursache, die nun ermittelt wird, muss auch die Bewohnbarkeit des Hauses geprüft werden.