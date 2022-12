Drama im Gleis

In Halle fährt eine Lok in eine Bahnbaustelle. Bei dem Zusammenstoß stirbt ein Arbeiter, weitere werden verletzt. Wie konnte es dazu kommen?

Spurensicherung der Bundespolizei am Morgen nach dem Unglück

Halle (Saale)/MZ - Der schreckliche Unfall ereignete sich mitten in der Nacht. Auf den Gleisen nahe der Leipziger Chaussee im Südosten der Stadt waren Bauarbeiter am Werk. Sie waren mit den Schienen beschäftigt und bemerkten offenbar nicht, wie eine einzelne Lok sich der kleinen Baustelle näherte. Gegen drei Uhr kam es zum verhängnisvollen Zusammenstoß. Offenbar während die Gleisarbeiter auf den Schienen waren, krachte die Lok mitten in die Baustelle. Mit schweren Folgen.