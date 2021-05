Dölauer verärgert über Stillstand bei wichtigen Projekten

Halle (Saale) - Seit Jahren veranstaltet die Stadt Zukunftswerkstätten in den einzelnen Stadtteilen und hört dabei, wo der Schuh drückt. So auch im Dezember 2020 in Dölau. Doch im Norden der Stadt herrscht jetzt Frust. „Leider müssen wir feststellen, dass bei vielen dringlichen Anliegen der Dölauer derzeit Stillstand herrscht“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative Dölau (BI), Jan Riedel.

Dölauer wünschen sich Tempo-30-Zone

In einem Brief an die Stadtverwaltung moniert er, dass es weiter keine Radwege nach Dölau geben soll, ein schlechter öffentlicher Personennahverkehr Status Quo bleibt und „höchst gefährliche Verkehrssituationen, die nicht dringlich behandelt werden.“ Da s sei eine fast schon an Ignoranz grenzende Nichtbeachtung der Lärm- und Verkehrsbelastung an den Hauptstraßen. Die Bürgerinitiative werde sich nicht zufrieden geben und weiter für ihre Themen kämpfen.

Dass die Stadtverwaltung nichts gemacht hat, kann man ihr nicht vorwerfen: Geprüft wurde. In einer Tabelle hat die Bürgerinitiative die Prüfung der Stadt zu den einzelnen Punkten kritisch beleuchtet. So sei nach Auffassung der Stadt eine Tempo 30-Zone in der Salzmünder und Stadtforststraße nichtmöglich, weil bei Hauptverkehrsstraßen besondere Gefahrenlagen vorliegen müssten. Das sieht die BI anders: Schon alleine zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen sei dies laut Straßenverkehrsordnung möglich.

Mehr Radwege und Verbesserung des Nahverkehrs nach Dölau

Radwege nach Dölau können nach Angaben der Stadt erst mit Fördermitteln in „zwei bis drei Jahren“ erfolgen - das ist der BI zu spät, da unter anderem viele Kinder zum Training aus dem ganzen Stadtgebiet nach Dölau kommen. „Aktuell ist die Situation der Radwege mehr als unbefriedigend und teilweise ist die Anfahrt mit dem Fahrrad recht beschwerlich und auch gefährlich“, so die BI. Dabei sei es möglich, Mittel aus dem Nationalen Verkehrsplan für den Bau von Radwegen zu beantragen.

Nicht verstehen können die Dölauer zudem, dass die gewünschte Verbesserung im Nahverkehr aus Kostengründen nicht kommt. „Um das Nutzungsverhalten der Bürger zu bewerten, schlagen wir eine Studie vor“, so die BI. (mz)