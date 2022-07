Doch kein Elfgeschosser - Saalegarten in Halle fällt deutlich kleiner aus als geplant

Wo in Halle einst die Investruine Sportparadies stand, soll ein Wohn- und Geschäftsquartier entstehen - nun allerdings kleiner als geplant.

Halle (Saale)/MZ - Der „Saalegarten“, ein neues Wohn- und Geschäftsquartier am Böllberger Weg, soll nun deutlich kleiner ausfallen als zunächst vorgesehen. Mit der öffentlichen Auslegung der Pläne, der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange sei eine Vielzahl von Stellungnahmen eingegangen, die das ursprüngliche Konzept erheblich in Frage gestellt hätten, berichtete Detlef Friedewald, Teamleiter im städtischen Fachbereich Städtebau und Umwelt am Dienstagabend im Planungsausschuss des Stadtrates. Man sei dazu mit dem Investor im Gespräch.