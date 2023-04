6,5 Millionen Euro wurden investiert. Das neue DLRG-Schulungszentrum am Holzplatz wurde am vergangenen Samstag feierlich eröffnet.

DLRG eröffnet neues Schulungszentrum am Holzplatz in Halle

Neubau am Holzplatz

DLRG-Landesgeschäftsführer Holger Friedrich (m.) läuft in die Menge, nachdem er mit seinem Auto das Eröffnungsband durchtrennt hatte.

Halle (Saale)/MZ - Das Durchtrennen von bunten Bändern zur feierlichen Eröffnung von neuen Gebäuden ist zumeist eine eher unoriginelle Sache. Oft flankiert von spärlichem Applaus der pflichtbewussten Anwesenden wirken die meisten Anzugträger bei solchen Veranstaltungen etwas gezwungen. Ganz anders war das am vergangenen Samstag auf dem Holzplatz bei der Eröffnung des neuen DLRG-Schulungszentrums. Holger Friedrich, Geschäftsführer des der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Sachsen-Anhalt, durchtrennte das rot-weiße Band nicht mit einer Schere, sondern mit einem Auto, in dem er durch das Band auf das Gelände gefahren wurde. Im Konfetti-Regen stieg er aus und lief in die Menge, deren Applaus kein bisschen pflichtbewusst klang.