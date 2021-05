Disziplin in Sachen Corona-Regeln lässt bei Hallensern nach

Halle (Saale) - Die Pandemielage entspannt sich zwar in Halle immer weiter, aber immer mehr Menschen scheinen sich nicht mehr so diszipliniert an die Ausgangsbeschränkungen zu halten. Am Wochenende haben die Ordnungskräfte der Stadt eine Vielzahl von Verstößen gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung handelte es sich dabei hauptsächlich um Personenansammlungen, die sich allerdings beim Eintreffen der Ordnungskräfte meistens schnell wieder auflösten.

Treffpunkt Bebel-Platz: Viele Anzeigen erstattet

Schon am Freitagabend bemerkten die Ordnungskräfte unter anderem am Heidesee und im Südpark verbotene Personenansammlungen. Am Samstag kamen Verstöße unter anderem am August-Bebel-Platz und im Heinrich-Heine-Park hinzu. Insgesamt stellte die Stadt deswegen mehr als 50 Anzeigen. Vor allem am Samstagabend könnte das gute Wetter eine Rolle bei den vielen Zusammenkünften gespielt haben.

In ihrer Mitteilung wies die Verwaltung zum wiederholten Mal darauf hin, dass in Halle noch immer die sogenannte Bundes-Notbremse gelte, weil die Inzidenz noch nicht unter den Schwellenwert von 100 gefallen ist. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 zählen nicht.

Corona-Zahlen vom Wochenende: Patienten erholen sich

Derweil hat sich die Lage in den Krankenhäusern weiter gebessert. Am Sonntag konnten sechs Covid-19-Patienten entlassen werden, drei Patienten konnten zumindest von der Intensiv- auf eine andere Station verlegt werden. Insgesamt werden aktuell 78 Menschen mit Covid-19 in den halleschen Krankenhäusern behandelt, die Klinik-Ampel steht damit weiterhin auf „gelb“. Einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gab es am Wochenende nicht.

Das Infektionsgeschehen in der Stadt scheint inzwischen sich bei einer Inzidenz von knapp über 100 eingepegelt zu haben. Am Sonntag betrug der 7-Tage-Wert 116,05, nahezu unverändert im Vergleich zu Samstag. Damit lag die Inzidenz am fünften Tag in Folge zwischen 109 und 116. 753 Personen gelten in der Stadt aktuell als infiziert. Der R-Wert liegt bei 0,5, das heißt, dass statistisch nur jeder zweite Corona-Infizierte einen anderen Menschen ansteckt.

Knapp zehn Prozent aller Hallenser besitzt inzwischen einen vollständigen Impfschutz (24.343 Menschen). Damit liegt Halle knapp über dem sachsen-anhaltischen Landesdurchschnitt, der bei den Zweitimpfungen neun Prozent beträgt. Am Samstag wurden 1.480 Impfungen durchgeführt. (mz)