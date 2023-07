Russland hat durch den Marsch der Wagner-Söldner auf Moskau chaotische Tage durchlebt. Warum das für den Westen nicht unbedingt eine gute Nachricht ist, erklärt Politikprofessor Johannes Varwick. In Halle lädt er zu einer öffentlichen Diskussion ein.

„Hüten wir uns vor Häme“: Experte Johannes Varwick warnt nach Chaos in Russland

Diskussions-Reihe an der Uni Halle

Söldner der Wagner-Gruppe, hier in der Stadt Rostow am Don, marschierten vor kurzem auf Moskau zu.

Halle/MZ - Für rund 24 Stunden sah es so aus, als würde Wladimir Putin tatsächlich wanken. Als die Wagner-Söldnertruppe auf Moskau zumarschierte, hielt die Welt den Atem an. „Damit hat niemand gerechnet, das war Chaos pur“, sagt Johannes Varwick, Politikprofessor an der Uni Halle und gefragter Experte zum Ukraine-Krieg.