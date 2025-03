Halle (Saale)/MZ. - In Halle sollen mehr Wohnheimplätze für Auszubildende geschaffen werden. Doch noch ist offen, wo und wie das am besten geschehen kann. Die Stadträtin Yvonne Krause (FDP/Freie Wähler) hat am Dienstag bei einer Sitzung im Stadthaus das ehemalige Wohnheim der Sportschule in Kröllwitz ins Spiel gebracht, das teilweise leer steht. „Hätte man dort nicht die Möglichkeit, mit dem Eigentümer eine Kooperation zu vereinbaren?“, fragte sie.

