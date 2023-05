Lange dauerte die Suche nach einer neuen Location. Schließlich sollte Halles bekannteste Disco in einer Fabrikruine in Ammendorf wiedereröffnet werden. Doch daraus wird nichts, wie die Clubbetreiber nun einräumen.

Legendärer Tanztempel: Steht die Schorre in Halle vor dem Aus?

Die Industrieruine an der Merseburger Straße sollte zur neuen Schorre ausgebaut werden. Doch die Sanierung ist zu teuer.

Halle (Saale)/MZ - Wann wird die Schorre endlich wiedereröffnen? Eventmanager Uwe Helm – für viele das Gesicht der Schorre – wurde das in den zurückliegenden Monaten immer wieder gefragt. Schließlich hatten Helm und das Schorre-Team im April letzten Jahres erklärt, nach der Kündigung an der altgedienten Adresse in der Willy-Brandt-Straße ein neues Domizil gefunden zu haben.