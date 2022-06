Dirk Gernhardt (Linke): Politikwechsel mit Demokratie und Sozialismus

Er ist 35 Jahre alt • ist von Beruf Wahlkreismitarbeiter für Bundestagsabgeordnete Petra Sitte (Linke) • lebt in Halle • ist in einer festen Partnerschaft • hat zwei Kinder • fährt in seiner Freizeit Fahrrad • organisiert Spieleabende für Erwachsene

(Foto: Linke)