Das Geld ist dringend nötig. Denn in Sachen Digitalisierung gibt es Nachholbedarf. Wofür es in Halle eingesetzt werden soll und wie viele Schulen profitieren.

Halle (Saale)/MZ - Einen Förderbescheid über rund 1,9 Millionen Euro zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur an Halles Schulen hat Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Donnerstag an die Bildungsbeigeordnete Katharina Brederlow überreicht. Das Geld kommt komplett aus europäischen EFRE-Mitteln.

Laut Brederlow kann damit die Digitalisierungsoffensive an den halleschen Schulen weiter vorangetrieben werden. Die Stadt komme dem Ziel ein großes Stück näher, „jede unserer kommunalen Schulen bis Ende 2024 an der Digitalisierung teilhaben zu lassen“. Gleichwohl sei dieser Prozess durch sich ständig weiterentwickelnde Technologien nie ganz abgeschlossen.

Insgesamt 31 städtische Schulen sollen von der Finanzierung profitieren und zum Beispiel Server-Netzwerk-Technik, interaktive Tafeln, Tablets und Laptops sowie Computer-Arbeitsplätze erhalten. Die neue Technik soll den Schulen schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Die Ausschreibungen seien schon abgeschlossen. Brederlow freute sich, „dass unsere intensiven Bemühungen um die finanzielle Unterstützung erfolgreich waren“. Ministerin Feußner verwies auf „viele Anträge“, die die Stadt gestellt habe, weshalb ein „sehr großer Betrag für Halle“ bereitstehe. Magdeburger Schulen erhielten dagegen nur rund 900.000 Euro.

Die Technik werde allerdings auch dringend gebraucht. Und sie hätte viel eher zur Verfügung stehen sollen, wie die Ministerin einräumte. Dann verwies sie auf komplizierte und damit langwierige Förderverfahren. „Wir müssen mit der Zeit gehen, müssen innovativ bleiben, die Schulen dürfen nicht hinterhängen“, so Feußner. Bei der neuen Technik handle es sich um „digitales Werkzeug“. Mit der Beschaffung einhergehe zudem auch die entsprechende Fortbildung der Lehrkräfte.

Klar ist aber auch, dass es neben neuen Geräten auch die entsprechende Infrastruktur in den Schulen braucht. Sprich: WLAN. In nahezu allen Schulen in Halle soll dies bis kommendes Jahr der Fall sein. Nach Angaben der Stadt sind von den 64 kommunalen Schulen in Halle dank des städtischen Schulbauprogramms und des Digitalpakts rund ein Drittel bereits digitalisiert, verfügen etwa über Multimedia-Arbeitsstationen. Die übrigen Schulen befänden sich inmitten des Digitalisierungsumbaus oder der Umsetzungsplanung.