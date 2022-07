Diesjähriges Brückenspringen beim Laternenfest fällt ins Wasser

Halle (Saale)/MZ - Bisher ist noch sehr wenig über den Ablauf des diesjährigen Laternenfestes bekannt, jedoch ist bereits jetzt schon ein beliebter Programmhöhepunkt abgesagt worden. Tausende Schaulustige bevölkerten in den letzten Jahren das Saaleufer und die Giebichensteinbrücke in Halle (Saale), um das historische Brückenspringen im Rahmen des Laternenfestes mitzuerleben. Vize-Olympiasieger Andreas Wels hatte dazu aktive und ehemalige Spitzenspringer Deutschlands sowie Showdiver an die Saale gelockt. Für viele Sportenthusiasten avancierte das Brückenspringen zu einem der Höhepunkte, welches von Mal zu Mal immer spektakulärer wurde.„Leider wird das Brückenspringen in diesem Jahr aufgrund von notwendigen und noch andauernden Baumaßnahmen am Riveufer nicht stattfinden können“, so Andreas Wels. „Mein Team und ich bedauern dies sehr, zumal wir schon im weiten Vorfeld an einem effektvollen Programm gefeilt haben. Nichtsdestotrotz hoffen wir auf ein fulminantes Comeback mit neuen spektakulären Highlights im nächsten Jahr“, so Wels.

Mit Fackeln und Lasern ins Kühle nass

Viele werden ihn vielleicht wieder für verrückt erklären, wie sie es vor jedem neuen Brückenspringen getan haben, wenn sie im Vorfeld des nächsten Events von seinen neuesten Ideen hören. Wels will mit seinen Springern am Samstagabend mit einer Lasershow sogenannte Nachtsprünge in die Saale wagen. „Ich stelle mir vor, dass die Springer mit eng anliegenden LED-Westen vom Laser hell angestrahlt werden“, sagte er der MZ. Für einen noch besseren Effekt sollen die mutigen Showspringer mit Fackeln zu passender Musik ins Wasser eintauchen. „Die Nachtsprünge wären einzigartig und eine Art Vorgucker auf das richtige Brückenspringen am Sonntag“, so Wels. Der Schwierigkeitsgrad sei wegen der Dunkelheit sehr hoch, weshalb er dann nur Profis mit großer Sprungerfahrung springen lassen wolle. Er versichert aber, dass die Sicherheit an erster Stelle stehen werde. Wie es sich anhört, könnte es ein spektakuläres Erlebnis werden. Auch wenn die diesjähirge Absage für viele Besucher des Laternefestes 2022 betrüblich sein wird, so dürfen doch viele Sportbegeisterte auf die nächste Auflage des Brückenspringens gespannt sein.