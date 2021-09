Dieses bunte Programm läuft zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Uniplatz in Halle

Treppe des Uniplatzes in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle präsentiert sich auch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) mit einem bunten Programm auf der Bühne des Universitätsplatzes. Neben zahlreichen populärwissenschaftlichen Vorträgen für Jung und Alt sowie Konzerten wird auch eine ganz besondere Filmrarität gezeigt.

Film aus dem Jahr 1929

Zu den Höhepunkten des Uni-Programms zur Deutschen Einheit zählt der Ankündigung zufolge die Aufführung des Stummfilms „Sprengbagger 1010“ aus dem Jahr 1929, der im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung des Unimuseums „Unser Revier. Mitteldeutschland im Wandel“ am Donnerstag, 30. September, ab 19 Uhr gezeigt wird. Die Filmhandlung ist im mitteldeutschen Revier angesiedelt. Realer Hintergrund waren die Erschließung des Geiseltals für den Braunkohleabbau und der Aufbau der Leuna-Werke. Der Film verbindet Stilmittel des Industriefilms mit denen eines publikumswirksamen Melodramas. In der Hauptrolle ist Heinrich George zu sehen. Nach Vorstellungen auf der Berlinale wird dieser Film dank des Engagements der halleschen Universität erstmals wieder in Mitteldeutschland aufgeführt.

Zuvor tritt am 30. September um 18 Uhr - erstmalig nach 18 Monaten Corona-bedingter Pause - der Universitätschor „Johann Friedrich Reichardt“ auf. Er bringt eine „Kleine Campus-Serenade“ und damit die Chormusik in aller Vielfalt „Vom Madrigal zur mouthpercussion“ zu Gehör. Der Freitag, 1. Oktober, wiederum steht ganz im Zeichen der Ehemaligen - um 16 Uhr startet das große Alumni-Treffen der MLU auf dem Platz mit mehreren Programmpunkten und einem lockeren Get-Together.

Zum Abschluss des mehrtägigen Programms wollen am Sonntag, den 3. Oktober, Chöre, Sängerinnen und Sänger, Bands und Kapellen aller Altersgruppen ein Zeichen der Dankbarkeit für die Friedliche Revolution, den Fall der Mauer und die Deutsche Einheit setzen. Dabei sind alle zum Mitsingen eingeladen. Die zentrale Veranstaltung, die live von der Initiative unter https://3oktober.org gestreamt wird, beginnt um 18.30 Uhr auf dem Uniplatz. Die Schirmherrschaft über die deutschlandweite Aktion, die zeitgleich in zahlreichen Städten stattfindet, hat der Präsident des Deutschen Bundestags Wolfgang Schäuble übernommen.

Picknickdecken mitbringen

Eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen ist für die jeweiligen Veranstaltungen vorhanden, gern können Picknickdecken für die Rasenflächen auf dem Universitätsplatz mitgebracht werden. Aufgrund der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen ist nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zugelassen, es sind die üblichen Abstände einzuhalten und es wird eine Registrierung zur Nachverfolgung geben. Eintritt haben nur geimpfte, getestete oder genesene Personen.

Das komplette Programm auf uni-halle.de/einheitsfeier