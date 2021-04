Diese vier Beigeordneten leiten nun die Amtsgeschäfte in Halle

Halle (Saale) - Für die Stadtverwaltung ist es Neuland. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 2012 muss Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) ersetzt werden. Der 64-Jährige hatte in den vergangenen neun Jahren weder zusammenhängend Urlaub genommen, noch hatte er krankheitsbedingt länger gefehlt. Wiegand war quasi omnipräsent.

„Aufgaben und Kompetenzen müssen verteilt werden“

Doch nun hat der Stadtrat den OB in der Impfaffäre beurlaubt. Dadurch rücken die Beigeordneten in den Fokus: Egbert Geier (Finanzen), Katharina Brederlow (Soziales), René Rebenstorf (Stadtentwicklung) und Judith Marquardt (Kultur) sollen es in Wiegands Abwesenheit richten. „Der OB und seine Büroleiterin wollen den Eindruck vermitteln, dass es ohne sie nicht geht. Sollten die Beigeordneten versagen, wäre es ein Desaster“, sagt CDU-Fraktionschef Andreas Scholtyssek.

Eric Eigendorf, Vorsitzender der SPD-Fraktion, hat klare Vorstellungen, was der Stadtrat vom Führungsquartett nun erwartet. „Es kann nicht 1:1 so wie früher weitergehen. Aufgaben und Kompetenzen müssen verteilt werden.“ Das trifft vor allem auf die weitere Aufklärung der Impfaffäre zu. Bis auf Rebenstorf haben sich alle Beigeordneten vorzeitig impfen lassen - nach außen hin ergibt sich dadurch ein Glaubwürdigkeitsproblem.

SPD-Politiker soll mehr Verantwortung in Halle übernehmen

Sollte also Egbert Geier (SPD), vor Jahren vom Stadtrat zum Bürgermeister und damit zum ersten Vertreter des OB bestimmt, tatsächlich die Amtsgeschäfte führen? „Das ist in der Tat ein Punkt, über den man diskutieren sollte. Ich erwarte, dass die Beigeordneten die Fraktionen zeitnah informieren, wie sie die Arbeit jetzt aufteilen wollen“, sagt Eigendorf.

Im Rat - und auch in der Verwaltung - werden Stimmer lauter, die fordern, dass Rebenstorf stärker Verantwortung übernehmen sollte. Er gilt als unbelastet, war sich zuletzt mit dem OB spinnefeind. Außerdem führt sein Ressort ein internes Disziplinarverfahren gegen die drei anderen Beigeordneten, weil sie eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hatten, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Das Land hatte die Stadt angewiesen, das Verfahren zu starten.

Zwischen dem OB und den Beigeordneten, die Fehler einräumten, herrschte daraufhin Eiszeit

Hinzu kommt, dass sich Geier und Katharina Brederlow, beide sind Mitglieder der SPD, erst nach massiver Intervention aus der eigenen Partei öffentlich zu ihren Impfungen bekannt hatten. Beide sprachen zudem von einer falschen Entscheidung, das Angebot des OB angenommen zu haben.

Auch Judith Marquardt, die von den Linken unterstützt wird, bedauert ihre vorzeitige Impfung. Die Stadtratsfraktionen hatten die Erklärungen begrüßt. Zwischen dem OB und den Beigeordneten, die Fehler einräumten, herrschte daraufhin Eiszeit.

Verwaltung arbeitet entsprechend der Vertretungsregelung weiter

Unterdessen antwortet die Stadt nur einsilbig auf Presseanfragen, die die Arbeit der Beigeordneten betreffen, die ohne den OB jetzt anfällt. Man beteilige sich nicht an Spekulationen, ob die Vertretungsreihenfolge neu geregelt werden sollte, heißt es auf Anfrage der MZ.

„Der Bürgermeister ist der vom Stadtrat gewählte allgemeine Vertreter des OB im Verhinderungsfall. Die Verwaltung arbeitet entsprechend der Vertretungsregelung weiter. Das gilt auch für den Katastrophenschutzstab“, teilt die Pressestelle der MZ mit - so hatte sich die Stadt auch zuletzt geäußert. Für ein Interview stehe Bürgermeister Geier derzeit nicht zur Verfügung. (mz/Dirk Skrzypczak)