Rennbahn oder Peißnitzbühne - der Konzertsommer in der Saalestadt wird heiß. Es haben sich jede Menge hochkarätige Künstler und Bands angesagt.

Diese Stars rocken den Sommer in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Halles Konzertsommer wird heiß. Denn die Veranstalter Mawi Concert aus Leipzig und Känguruh Production Halle haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um Open-Air-Fans ein bunt gemischtes Programm anbieten zu können. „Wir sind froh, nach drei Jahren die erste Saison nach Corona wieder ohne Einschränkungen planen zu können“, so Mawi-Chef Matthias Winkler auf MZ-Nachfrage. Das sieht auch Rüdiger Sachse so. Es sei endlich wieder möglich, sämtliche Locations zu bespielen, so der Geschäftsführer von Känguruh Production. Tickets für Halles Open-Air-Veranstaltungen gibt es auf mawi-concert.de, auf kaenguruh-production.de, auf tim-ticket.de sowie - für die Highland Games - auf mitteldeutsche-highlandgames.de.