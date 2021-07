Diese Hallenserin will das Rolfing an der Saale bekannt machen

Die Hallenserin Ellen Brix will das Rolfing an der Saale bekannt machen - und mit dieser Methode Menschen helfen.

Halle/MZ - Vor 13 Jahren hatte Ellen Brix ein Aha-Erlebnis, das ihr Leben verändern sollte. Die Hallenserin nahm an einem tanzmedizinischen Kongress teil - und hörte einen Vortrag zum Thema Faszien, einem Teil des menschlichen Bindegewebes. Referent Robert Schleip ließ in der Pause Kongressteilnehmer auch sein praktisches Können spüren, darunter war Ellen Brix. Ohne dass sie von sich berichtet hatte, habe er mit Berührung einen Schmerz in der Seite gelöst, der sie nie besonders beeinträchtigte, aber immer wieder auftrat. „Das war wie Zauberei, wie eine kleine rosa Wolke“, erzählt Ellen Brix. Darüber wollte sie mehr wissen.

Als Tänzerin und Studentin der Tanzpädagogik hatte sich die Hallenserin zu diesem Zeitpunkt schon mehr mit dem menschlichen Körper und Bewegung auseinandergesetzt als viele andere Menschen das tun. Allerdings sei es dabei immer mehr um das Skelett gegangen, sagt sie. Welche große Bedeutung die Faszien für die Beweglichkeit des Menschen haben, sei ihr damals noch nicht so klar gewesen. Ellen Brix begann, sich mit dem Rolfing zu beschäftigen, einer speziellen Massage-Methode, die Fehlhaltungen und Verspannungen lösen soll. Diese Behandlungen würden in Deutschland anders als in der Schweiz noch nicht von den Krankenkassen bezahlt, bedauert Ellen Brix. Weil sie aber so von der Methode überzeugt ist, hat sie eine Ausbildung zur zertifizierten Rolferin absolviert und bietet Rolfing nun als Erste in Halle an.

Rolfing geht auf die amerikanische Biochemikerin Ida Rolf zurück

Rolfing geht auf die amerikanische Biochemikerin Ida Rolf zurück. In den 1950er-Jahren entwickelte sie die Methode, basierend auf der Überlegung, dass der menschliche Körper um so weniger Energie für seine Aufrichtung benötigt, je mehr er sich an einer als Ideal gedachten senkrechten Linie ausrichtet. Dabei, so Rolfs Überlegung, spielen die Faszien eine besondere Rolle. Verhärtungen etwa könnten Fehlhaltungen verstärken und so den Körper belasten. Rolfing könne diese Verhärtungen lösen, sagt Ellen Brix. Die Menschen, die sich bislang von ihr behandeln lassen haben, seien Feuer und Flamme gewesen.

Dem Körper wieder mehr Handlungsspielraum zu verschaffen, sei ihr Ziel beim Rolfing. Und von diesen Kenntnissen profitiert die 38-Jährige auch beim Tanz, der nach wie vor eine ihrer Passionen ist. Ellen Brix unterrichtet zeitgenössischen Tanz; hat ein Tanzstudio und choreographiert und tanzt auch selbst. Außerdem hat sie sich nach dem Studium noch zur Pilates-Trainerin ausbilden lassen und gibt Kurse.

Rolfing, das sie neben Narbenarbeit in der Physiotherapie-Praxis von Daniela Kaps in der Bernburger Straße 7 anbietet, soll nicht die letzte ihrer Qualifikationen bleiben. Fest steht schon, dass sie sich auch zur Heilpraktikerin ausbilden lassen möchte. Je mehr sie über den menschlichen Körper lerne, umso mehr fasziniere sie dieses „Wunderwerk“, sagt Ellen Brix. Und sie genießt, wie sich mit dem Dazulernen für sie Kreise schließen. Und wie daraus immer wieder neue Fragen entstehen.