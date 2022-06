Diese Ecken in Halle könnten bald eine öffentliche Toilette erhalten

Halle (Saale) - Es gibt Dinge, die muss einfach jeder Mensch früher oder später tun. Der Gang zur Toilette gehört zweifelsfrei dazu. Aber was, wenn dieser Gang plötzlich sehr dringend wird und keine Toilette in Sicht ist? Vor allem in den vergangenen Tagen dürften einige Hallenser mit der hektischen Suche nach öffentlichen Toiletten beschäftigt gewesen sein, denn dank der Corona-Lockerungen und warmen Abende versammelten sich viele in den Parks der Stadt. Die Toiletten-Container in einem der beliebtesten Parks, der Ziegelwiese, wurden in diesem Jahr allerdings noch nicht aufgestellt. Der Stadt mangelt es an den notwendigen 30.000 Euro dafür.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<