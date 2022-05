Diese dramatischen Bilder prägten die halleschen Feuerwehrleute im Hochwasser-Krisengebiet

Die Retter sind zurück: Eine Woche lang waren Feuerwehrleute aus Halle im Krisengebiet im Einsatz. Was bleibt, sind Eindrücke einer Katastrophe, wie sie sie noch nie erlebt haben.

Halle (Saale)/MZ - Trotz der unzähligen Bilder aus dem Katastrophengebiet, trotz all der Brennpunkte im Fernsehen und der Vielzahl an Medienberichten sagt Steffen Kujas: „Man kann sich das nicht vorstellen.“ Denn vor Ort zeige sich das Ausmaß der Zerstörung in einer ganz anderen Dimension.

In Höhenweiler wurde eine Brücke von Treibgut befreit. Feuerwehr

Hallschen Einsatzkräfte halfen, das völlig zusammengebrochene Kommunikationsnetz wieder aufzubauen

Der 57-jährige Brandamtsrat gehörte zu den 84 Feuerwehrleuten aus Halle, die in Rheinland-Pfalz im Einsatz waren, um in der Stadt Sinzig und der Gemeinde Schuld an der Ahr dabei zu helfen, nach Vermissten zu suchen, Keller auszupumpen sowie Wege und Straßen zu beräumen. Die hallschen Einsatzkräfte halfen auch dabei, das völlig zusammengebrochene Kommunikationsnetz wieder aufzubauen, Menschen ins Krankenhaus zu bringen und überhaupt erst wieder einen Grundschutz sicherzustellen für die Menschen vor Ort.

Zu Wochenbeginn kehrten die letzten Einsatzkräfte zurück nach Halle. Doch erledigt sind die Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet längst nicht. Steffen Kujas sagt: „Die Leute, die betroffen sind, haben nichts mehr, nichts.“ Er berichtet von Bundeswehrhubschraubern, die ständig rumgeflogen sind, um Hilfspakete in Gebieten abzuwerfen, welche noch Tage nach der Flutwelle völlig abgeschnitten waren - „und das mitten in Deutschland“.

Die Kapelle in Hönningen haben die Kameraden vom Schlamm befreit. Feuerwehr

Zweieinhalb Stunden Fahrtweg für zwei Kilometer

Den Vergleich mit einem Kriegsgebiet, um die Ausmaße dieser Flutkatastrophe zu verdeutlichen, hält Sandra Hoffmann nicht für überzogen. Die 32-jährige Brandreferendarin war genau wie Steffen Kujas fast eine Woche lang im Krisengebiet im Einsatz, von Dienstag vergangener Woche bis zur Abfahrt nach Halle am Montag. Ob sie eine Erkenntnis mit nach Halle genommen hat? „Man ist demütiger“, sagt sie.

Sie waren kaum im Krisengebiet angekommen, da wurden die Feuerwehrleute aus Halle von der Einsatzleitung direkt in ein Viertel in Sinzig geschickt, um in Häuser zu gehen, mit Bewohnern zu sprechen. Um zu fragen, ob sie schon wieder Strom haben? Zu einem Einsatzort, der nur zwei Kilometer entfernt war, haben die Helfer zweieinhalb Stunden gebraucht. Die Einsatzleitung vor Ort konnte ihnen nicht sagen, wie sie dort hinkommen.

Retter schliefen mit anderen Helfern in Zelten auf Feldbetten

„Wir mussten uns den Weg selbst suchen“, sagt Steffen Kujas. Das gelang teils mit zur Verfügung gestellten Karten, teils mit Google Maps. Zudem setzten die Hallenser sogenannte Kradmelder ein - Erkundungstrupps, die mit Motorrädern unterwegs waren, um Straßen zu finden, auf denen die Großfahrzeuge dann entlangfahren konnten. Sabine Hoffmann sagt auch: „Wir haben keine Toten bergen müssen.“ Gleichwohl hätte das in jedem Keller, der geräumt und in jedem Auto, das geborgen wurde, passieren können.

Untergebracht waren die halleschen Feuerwehrleute auf dem Nürburgring, wie Tausende weiterer Helfer vom THW bis hin zur Bundeswehr. Sie schliefen in Zelten auf Feldbetten. Wenn sie denn zum Schlafen kamen. Sandra Hoffmann spricht von Zwölf- Stunden-Tagen, die um 9 Uhr begannen und an denen sie erst um 21 Uhr zurück waren.

Der Radlader aus Halle war vor Ort im Dauereinsatz. Fotos (3): Feuerwehr

Bewohner sind über Erhalt eines Denkmals aus dem Zweiten Weltkrieg glücklich

Sandra Hoffmann und Steffen Kujas berichten außerdem von Betroffenen, die froh waren, noch am Leben zu sein. Von Plakaten an Autobahnbrücken, auf denen den Helfern gedankt wurde. Und von der großen Dankbarkeit der Menschen vor Ort.

Die Brandreferendarin erzählt auch von einem Denkmal für Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg, das sie aus dem Schutt holten und wie sich anschließend Menschen darauf geworfen haben - glücklich, dass es dieses Denkmal noch gibt. Oder wie Anwohner kamen, als sie die 500 Jahre alte Kapelle in Hönningen vom Schlamm befreit hatten. Als sie geräumt war, wurde die Glocke geläutet- als Dank für die große Hilfe.