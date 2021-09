Diese beiden Hallenser sitzen im neuen Bundestag

Halle (Saale)/MZ - Zwei hallesche Abgeordnete werden im neuen deutschen Bundestag in Berlin sitzen.

Petra Sitte (Die Linke) ist über die Landesliste in den Bundestag gewählt worden, sie stand auf Platz 2 ihrer Partei in Sachsen-Anhalt. Die 60-jährige gebürtige Dresdnerin hat an der Martin-Luther-Universität Volkswirtschaftslehre studiert. Sie sitzt seit dem Jahr 2005 im Bundestag und gewann 2009 sogar das Direktmandat. Zuvor war sie von 1990 bis 2005 als Landtagsabgeordnete in Magdeburg tätig. Im Bundestag vertritt Sitte die Linke im Ausschuss „Digitale Agenda“.

Petra Sitte (Die Linke) auf dem Domplatz in Halle. (Foto: Silvio Kison)

Karamba Diaby (SPD) hat als Direktkandidat den Wahlkreis 72 mit Halle, Kabelsketal, Petersberg und Landsberg gewonnen. Der 59-Jährige stammt gebürtig aus dem Senegal und lebt seit 1986 in Halle, wo er an der Martin-Luther-Universität Chemie studiert hat. Seit 2013 ist er Mitglied des Bundestages, bisher hatte er das Mandat stets als Listenkandidat errungen. Diaby ist Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Frau in Halle. Im Bundestag vertritt er die SPD im Bildungsausschuss.