Diebstahl in Supermarkt in Halle Dreister Ladendieb tritt Kunden in den Bauch - Polizei nimmt ihn auf der Flucht fest

In einem Supermarkt in der Heideringpassage in Halle hat ein Ladendieb einem Kunden in den Bauch getreten, der ihn an der Flucht hindern wollte. Die Polizei konnte den Mann fassen.