In Halle (Saale) ist es am Dienstag zu einer Reihe von Diebstählen gekommen. Dabei wurden mehrere Geldbörsen, ein Handy und eine Halskette gestohlen.

Halle (Saale). - Am Dienstag (23. September 2025) haben sich in Halle (Saale) gleich mehrere Diebstähle ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurden in mindestens drei Fällen persönliche Gegenstände von Passanten entwendet - darunter Geldbörsen, ein Handy und sogar eine Halskette.

Taschendiebe in Supermärkten in der Merseburger Straße unterwegs

Gegen Mittag habe eine Frau an der Kasse eines Supermarktes in der Merseburger Straße das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Diese habe sich in einem Stoffbeutel befunden, den sie an ihrem Rollator hängen hatte. Neben dem Bargeld habe sich in der Börse auch der Personalausweis der Frau befunden.

Am frühen Dienstagnachmittag, ebenfalls in der Merseburger Straße, sei in einem anderen Supermarkt einem Mann die Geldbörse und Mobiltelefon gestohlen worden. Der Mann habe beides in einem Beutel an seinen Einkaufswagen gehängt und diesen offenbar unbeaufsichtigt gelassen. Der Einkaufswagen sei später mit leerem Beutel in einer anderen Regalreihe gefunden worden. Auch hier fehlten unter anderem Ausweis, Bargeld und eine Geldkarte.

Raub am Riebeckplatz: Täter reißt Frau Halskette vom Hals

Am Abend kam es dann im Bereich des Riebeckplatzes zu einem weiteren Vorfall. Gegen 20:30 Uhr habe ein bislang unbekannter Täter einer Frau die Halskette vom Hals gerissen und sei anschließend geflüchtet. Die Geschädigte blieb unverletzt und alarmierte umgehend die Polizei.

In allen drei Fällen habe die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt, werde derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle (Saale) zu melden.