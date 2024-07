In Halle hat ein Mann aus einem Supermarkt in der Damaschkestraße Waren im Wert von mehr als 150 Euro entwendet.

Diebstahl in Halle

Die Polizei in Halle fahndet nach einem Supermarktdieb.

Halle (Saale)/DUR. - Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem Supermarktdieb. Der unbekannte Täter habe am 22. Januar gegen 19 Uhr mehrere Artikel im Gesamtwert von 154,99 Euro aus einem Geschäft in der Damaschkestraße geklaut.

Lesen Sie auch: Mann klaut Cognac-Flaschen aus Supermarkt in der Damaschkestraße - Wer kennt ihn? (Fotos im Text)

So sieht der Gesuchte in Halle aus. Foto: Polizei Halle

Im Rahmen der Ermittlungen konnten drei Bilder der Videoüberwachung gesichert werden, heißt es.

Wer kennt diesen Mann? Er soll Waren aus einem Supermarkt in Halle geklaut haben. Foto: Polizei Halle

Das Amtsgericht Halle habe nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Dieser Mann hat laut Polizei Waren aus einem Supermarkt in Halle geklaut. Foto: Polizei Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.