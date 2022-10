Diebin mit Messer kommt ins Gefängnis

Halle (Saale) - Gleich vier Haftbefehle lagen gegen eine 39-Jährige vor, die am Samstagnachmittag im Bahnhof beim Diebstahl in einem Geschäft ertappt wurde. Die Frau, die sich nicht nur aggressiv den Beamten gegenüber verhielt, sondern auch keine Ausweispapiere bei sich hatte, sträubte sich vehement, ihre Identität preiszugeben. Außerdem fanden die Beamten der Bundespolizei auch noch ein Cuttermesser in ihrer Handtasche. Sie wurde umgehend in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Neben den früheren Haftstrafen wegen Diebstahls, Brandstiftung und Unterschlagung kommt nun noch eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen hinzu. Zunächst muss sie 246 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.