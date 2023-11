Vier Gleisbaumaschinen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro sind von einem Bahngelände in Halle gestohlen worden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Fahndung in Halle (Saale)

Halle (Saale)/MZ - Unbekannte haben von einem Bahngelände in Halle insgesamt vier Gleisbaumaschinen im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von einem Bahnmitarbeiter bemerkt. Am Haltepunkt Halle-Ammendorf waren die vier jeweils 92 Kilogramm schweren Geräte für anstehende Bauarbeiten zwischengelagert worden. Es handelt sich um so genannte Schraubmaschinen.

Zeugen gesucht

Die Polizei geht davon aus, dass die schweren Geräte mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert worden sein müssen. Vermutlich im Zeitraum vom 30. Oktober 2023, 23 Uhr, bis zum 1. November, 6 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter 0391/56549555 oder 0800/6888000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen,