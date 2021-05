Diebe stehlen drei Glühbirnen und Rüttelplatte von einer Baustelle

Halle (Saale) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte von einer Baustelle in der Trakehnerstraße in Halle eine circa 240 Kilogramm schwere Vibrations-/Rüttelplatte gestohlen. Laut der Polizei drückten die Täter eine Baggerschaufel eines Radladers, welcher die Platte sicherte, zur Seite und entwendeten anschließend die Rüttelplatte.

Weiterhin entwendeten Diebe drei Glühbirnen aus einem Rücklicht eines auf der Baustelle abgestellten Anhängers. Der entstandene Gesamtschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt im mittleren vierstelligen Eurobereich angegeben. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nach Personen die die Tat beobachtet haben, denen Geräusche oder ein Fahrzeug im Tatzeitraum / im Bereich des Tatortes aufgefallen sind oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.