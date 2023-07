Im Fitnessstudio „Clever Fit“ in der Burgstraße werden offenbar systematisch Gäste bestohlen. Die Polizei ermittelt bereits in sieben Fällen. Wie die Diebstähle stattfinden,

Diebe in der Muckibude: Wie Fitnessstudiogäste in Halle um ihre Wertsachen erleichtert werden

In diesem „Cleverfit“-Fitnessstudio in der Burgstraße haben sich mehrere Diebstähle ereignet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich geht Thorben Schmidt (Name geändert) gern ins Fitnessstudio. Mindestens einmal in der Woche treibt er Sport im „Cleverfit“ in der Burgstraße im Giebichensteinviertel. Doch in der vergangenen Woche ist dem 26-Jährigen der Spaß daran vergangen.