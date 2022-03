Diebe erbeuten bei Einbruch in Salzmünde mehrere Tausend Euro Bargeld

Salzmünde/MZ - Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Salzmünde (Salzatal) haben unbekannte Täter 5.500 Euro Bargeld gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Darüber hinaus haben die Einbrecher ein Haushaltsgerät sowie eine Musikbox (Gesamtwert: weitere rund 1.100 Euro) mitgehen lassen.

Die Diebe müssen den Angaben nach im Zeitraum seit dem 15. Februar in die Wohnung eingedrungen sein. Jedoch ist der Einbruch erst am frühen Dienstagnachmittag entdeckt und angezeigt worden. Die Kriminaltechnik hat Spuren gesichert, es wird nun gegen unbekannt wegen schweren Einbruchsdiebstahls ermittelt.