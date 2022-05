Der Vorall ereignete sich in der Emil-Abderhalden-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Samstag ein Auto in der Emil-Abderhalden-Straße in der nördlichen Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei Mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem gestohlenen Fahrzeug um einen Audi Quattro RS 6. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro.