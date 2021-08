Dieb wird von der Polizei geschnappt und wirft gestohlenes E-Bike aus dem Fenster

Halle (Saale) - Am Donnerstagmorgen hat sich in Halle-Dölau ein Fahrraddiebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stahl der Dieb aus einem Gartenhaus ein E-Bike. Jedoch konnte der Eigentümer durch das GPS-System am Rad den Drahtesel in der Innenstadt orten.

Die Ermittlungen der Polizei führten die Beamten zu einem 51-Jährigen. Als ihn die Beamten in seiner Wohnung aufsuchten, warf er das gestohlene Bike aus einem Fenster. Die Ermittlungen dauern an.