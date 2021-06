Dieb löst beim Einbruch Alarmanlage aus und wird von Polizei geschnappt

Halle (Saale) - Am späten Sonntagabend gegen 23.00 Uhr ist es zu einem missglückten Einbruch in einem Drogeriemarkt in der Delitzer Straße in Halle gekommen. Laut der Polizei meldeten Zeugen den Einbruch, als der Dieb beim Öffnen der Tür die Alarmanlage auslöste.

Der 37-jährige polizeibekannte Hallenser wurde von den Beamten noch an der Eingangstür des Marktes gestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde typisches Einbruchswerkzeug, sowie ein Eimer mit Pfandflaschen gefunden und sichergestellt. Der Eimer mit den dazugehörigen Pfandflaschen konnte, im Rahmen der vor Ort durchgeführten Ermittlungen, einem Einbruch in einen Geräteschuppen, in einer angrenzenden Einfamilienhaussiedlung, zugeordnet werden.

Weiterhin wurden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der 37-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Halle gebracht, um weiter Ermittlungen durchzuführen. Er konnte diese am Montagmorgen wieder entlassen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden durch das Polizeirevier Halle eingeleitet. (mz)