Polizei im Einsatz in Halle Geschnappt! Diebe brechen bei Pizzeria am Carl-Schorlemmer-Ring in Neustadt ein

Diebe sind am frühen Freitagmorgen in eine Pizzeria am Carl-Schorlemmer-Ring in Halle-Neustadt eingebrochen und haben zunächst reiche Beute gemacht. Zumindest einer von ihnen kam aber nicht weit.