Im früheren Anwesen des Zuckerrübensamen-Produzenten Ferdinand Knauer sind nunmehr 13 Wohnungen entstanden. Worauf bei der Sanierung Wert gelegt wurde. Und was vor Ort noch geplant ist.

In Schwoitsch wurden verfallene Bauten aufwendig saniert.

Schwoitsch/Kabelsketal/MZ - Noch vor wenigen Jahren ahnten Ortsunkundige nicht, dass sich in einem verwilderten Gelände in Schwoitsch, an der Straße von Gröbers nach Osmünde, einst ein Park mit zwei prächtigen Gebäuden befand. Denn die beiden Bauten waren stark verfallen.