Parken in Halle soll künftig teurer werden. Aber Stadträte streiten noch über die Gebühren.

Halle (Saale)/MZ - Die Parkgebühren in Halle sollen steigen. Unklar ist aber noch, wie hoch und wo genau. Die Stadtverwaltung schlägt vor, künftig je angefangener halben Stunde einen Euro zu verlangen (aktuell sind es 50 Cent). Die Tageskarte, die es in zwei verschiedenen Zonen gibt, soll 10, beziehungsweise in der günstigeren Zone 5 Euro kosten (bisher 6 beziehungsweise 3 Euro). Die Wochenkarte soll 30 beziehungsweise 15 Euro kosten (bisher 20 beziehungsweise 10 Euro). Die Monatskarte soll 75 beziehungsweise 50 Euro kosten (bisher 50 beziehungsweise 25 Euro). Außerdem soll der Gebührenzeitraum flexibler werden. Beispielsweise soll die Höchstparkdauer im Bereich von kulturellen Einrichtungen von drei auf fünf Stunden erhöht werden.