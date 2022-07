Die Stadt Halle verliert erneut vor Gericht gegen Umweltverbände

Die Steinschüttungen wie hier im Bereich des Amselgrundes hatten für viel Aufregung in Halle gesorgt. Nun hat ein Gericht sie rechtskräftig für illegal erklärt.

Halle (Saale) - Freude bei Umweltverbänden: Das Oberverwaltungsgericht Magdeburg (OVG) hat den Baustopp an den Uferböschungen der Saale bestätigt und damit alle bisher geschütteten Steine für unrechtmäßig erklärt. „Das ist ein deutlicher Erfolg für uns und stellt klar, dass Schutzgebiete nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern tatsächlich auch Schutz bedürfen“, sagt Ralf Meyer, Landesvorsitzender des BUND Sachsen-Anhalt. Zuvor hatten der BUND und der Nabu Beschwerde gegen einen ersten Beschluss des Verwaltungsgerichtes Halle eingelegt, in dem nur die Steinschüttungen in besonders geschützten Gebieten für illegal erklärt worden waren. Das war den Umweltverbänden nicht genug gewesen.

Laut OVG hätte die Stadt zuerst eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen müssen, bevor sie das Ufer großflächig mit Steinen befestigt. Das gilt auch für die Bereiche, die nicht besonders unter Schutz stehen. Die Stadt hatte darauf verzichtet, weil die Steinschüttungen laut Rathaus nur einen früher einmal existierenden Zustand wiederherstellen sollten. Umweltschützer hatten das kritisiert, weil sie massive Eingriffe in den Lebensraum verschiedener Tier- und Pflanzenarten befürchteten und teilweise auch feststellten.

Die Pläne, weite Teile des Saaleufers im Stadtgebiet mit rötlichen Wasserbausteinen zu überschütten, scheinen nun endgültig vom Tisch zu sein. „Ich gehe davon aus, dass das Projekt jetzt gestorben ist“, sagt Meyer. Selbst wenn die Stadt nachträglich eine aufwendige Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen würde, wären die Steine wohl nicht rechtmäßig, glaubt der BUND-Vorsitzende. Er wünscht sich, dass nun über den Rückbau der bereits geschütteten Steine gesprochen wird.

Die Stadtverwaltung will die OVG-Entscheidung zunächst auswerten und dann mit dem Stadtrat beraten. Seit einigen Monaten ruhen die Arbeiten am Ufer vorläufig. Ganz unglücklich dürfte man im Rathaus nicht sein, denn dank des Gerichtsbeschlusses hat man nun ein Argument gegen die 1.500 Euro, die täglich für die stillstehende Baustelle fällig werden.